Carroll Hill Ingram

(Left to right) District 2 Councilman William Carroll (photo provided by the city of Mobile), Reggie Hill (photo provided by campaign) and Samantha Ingram (photo provided by campaign).

As longtime District 2 Councilman William Carroll campaigns to continue his work expanding housing and measures to prevent crime, challengers Reggie Hill and Samantha Ingram propose ideas they said will shake-up the status quo.

Carroll, who previously served on the City Council from 2005 to 2013 before winning re-election in 2021, will face Hill, a community activist, and Ingram, who previously served as deputy superintendent of the Mobile County Public School System, in the Tuesday, Aug. 26 municipal election.

