MCSO Choc missing

Photo provided by MCSO

A mother and two of her children reported missing from their Grand Bay home in January have been added to the FBI’s missing persons list, and a $15,000 reward is available to anyone who can help the agency find them.

Aurelia Choc Cac, her 17-year-old daughter Niurka Zule-Ta Choc, and her two-year-old son Anthony Garcia Choc, were last seen at their residence in the 9000 block of Ben Hamilton Road at around 7:30 p.m. on Friday, Jan. 30. Since then, the Mobile County Sheriff’s Office, the Mobile branch of the FBI, and the U.S. Department of Homeland Security have been searching for them.

