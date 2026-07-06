Bradley Byrne (Courtesy of Mobile Chamber)

Bradley Byrne (Courtesy of Mobile Chamber)

Two days before Bradley Byrne announced plans to retire, an internal fundraising report warned the Mobile Chamber not to launch its next campaign until it had a plan to replace him.

The document obtained by Lagniappe is dated June 23, 2026, and states that while a broad cross-section of stakeholders remained “bullish on Mobile,” key investors in the Chamber’s “inner circle” were “adamant” on the need for a plan to replace Byrne, who has led the local business organization since 2022.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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