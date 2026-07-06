Two days before Bradley Byrne announced plans to retire, an internal fundraising report warned the Mobile Chamber not to launch its next campaign until it had a plan to replace him.
The document obtained by Lagniappe is dated June 23, 2026, and states that while a broad cross-section of stakeholders remained “bullish on Mobile,” key investors in the Chamber’s “inner circle” were “adamant” on the need for a plan to replace Byrne, who has led the local business organization since 2022.
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