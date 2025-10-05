Port of Mobile Container Terminal

The Port of Mobile Container Terminal operated by APM Terminals Mobile, a Maersk company. (Photo by APM Terminals)

Two people were hospitalized Sunday after exposure to carbon disulfide from a container leak at a Port of Mobile facility.

Mobile Fire-Rescue responded shortly around 3 p.m. to a hazardous materials situation at APM Terminals, which is the Port of Mobile’s container facility on Ezra Trice Boulevard. Officials initially reported that an unknown substance had leaked from a 20-foot container. Public Safety officials later confirmed the chemical was carbon disulfide, and that two individuals were exposed and taken to a local hospital for evaluation and treatment. Their conditions have not been released.

