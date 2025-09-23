Cheriogotis Drummond Fox10 debate

(Left to right) Mobile mayoral candidates Spiro Cheriogotis and Barbara Drummond

 Screenshot of WALA Fox 10 livestream

The final campaign finance reports of the Mobile mayoral race show Spiro Cheriogotis continued to raise and spend more money than Barbara Drummond, even though more individuals and groups donated to Drummond’s campaign in these final weeks.

Cheriogotis, the former Mobile County District Court judge endorsed by outgoing Mobile Mayor Sandy Stimpson, has led the way in fundraising throughout the 2025 municipal election cycle. Despite this, Drummond still managed to earn more votes than him in the August general election. Those returns show Drummond received 13,978 votes, while Cheriogotis received 11,474 votes.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In