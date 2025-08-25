Mobile Mayoral Candidates

Less than 24 hours before polling stations open, campaign finance records show the four hopefuls running to replace Mobile Mayor Sandy Stimpson netted roughly $2.2 million in donations. One candidate alone raised nearly half of that figure.

Former Mobile judge Spiro Cheriogotis, Stimpson’s endorsed successor, received $1,064,542.88 in contributions from the start of his campaign to last week, according to the latest Alabama campaign finance reports dated Monday, Aug. 18.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In