Spiro Cheriogotis Facebook screenshot

Mobile mayoral candidate Spiro Cheriogotis talks about his father's 1980s manslaughter conviction in a campaign advertisement on Facebook.

 Screenshot of Spiro For Mayor Facebook ad

Former Mobile District Court judge and mayoral candidate Spiro Cheriogotis recently released a campaign advertisement detailing a tragic event involving his late father, who he said went to prison after defending himself from a man who tried to kill him. Cheriogotis, who is endorsed by Mayor Sandy Stimpson, said this day changed the trajectory of his life and is one of the biggest reasons he is running for public office.

“I know what crime does to a family. When I was four, I saw a man try to kill my father. My dad defended himself and ended up in prison,” Cheriogotis says in the ad. “I remember feeling helpless. That’s why I studied law, became a prosecutor, then a judge. I worked to help families in my courtroom while keeping violent repeat offenders behind bars. I don't just talk about crime — I understand it.”

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In