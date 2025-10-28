Mayor-elect Spiro Cheriogotis

Mobile Mayor-elect Spiro Cheriogotis speaks to reporters after winning the runoff election on Tuesday, Sep. 23.

Following weeks of silence and speculation, Mobile mayor-elect Spiro Cheriogotis is expected to unveil his administration next week, after being sworn-in as the Port City’s 109th mayor on Monday.

Campaign Manager Candace Cooksey told Lagniappe Tuesday morning that Cheriogotis has been meeting with Mayor Sandy Stimpson’s executive staff and other city officials since defeating Barbara Drummond in the September runoff election.

