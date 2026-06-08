Continental Aerospace Technologies will return to U.S. ownership in a $535 million sale reached amid an expected settlement with the Justice Department over the Chinese state-owned company's receipt of millions in pandemic-era PPP funds.

The proposed sale would end more than a decade of control by the Aviation Industry Corporation of China (AVIC) over one of Mobile’s oldest aerospace manufacturers, transferring Continental to Mobile AcquisitionCo, LLC, a Delaware company tied to Arcline Investment Management, a private equity firm.

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