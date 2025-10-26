IMG_0647.jpeg

On Thursday morning, Oct. 23, Mobile Fire-Rescue Crews respond to a blaze at 3Circle Church on Sage Avenue. (Photos by Madison Johnson)

Leaders for 3Circle Church say community service in the Dauphin Acres neighborhood will continue despite a large fire that heavily damaged its Midtown Mobile campus sanctuary earlier this week.

The blaze broke out early Thursday, Oct. 23, just after midnight at the church’s property on the corner of South Sage Avenue and Emogene Street, which is the former home of Sage Avenue Baptist Church. Mobile Fire-Rescue officials said crews battled the flames for about an hour before bringing them under control. Crews had to remain on-site throughout the morning because foam within the building continued to smoulder. No injuries were reported.

Fire damages Sage Ave. church sanctuary

