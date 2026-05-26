Lime scooters

Lime scooters 

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Rentable scooters will continue to zip around Mobile in the foreseeable future, only a little slower as the city is poised to put new rules in place to tame their use.

The City Council’s agenda for Tuesday, May 26, included a first-reading of a new agreement with the micro-transit company Lime, which has operated a scooter rental service in the city since 2023. The agenda item is set for a vote of final passage next week.

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