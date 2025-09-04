Michelle Bolton said the little, white identification card she received Thursday morning from Mobile’s Homeless Outreach Team will help her get a job and show her children she loves them. Her card was the first of many more the city hopes to distribute to members of the local homeless community.

For the last two years, Bolton lived a semi-homeless life, traveling from her trailer off Fowl River to Tillman’s Corner every week to gather supplies. The 42-year-old said she stopped using drugs almost two months ago, and was recently diagnosed with breast cancer.

