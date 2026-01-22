Commissioners Mayor chamber

(Left to right) Mobile county commissioners Connie Hudson, Randall Dueitt and Merceria Ludgood, and Mobile Mayor Spiro Cheriogotis (Staff graphic).

The city of Mobile’s lease in Government Plaza was not one of the ongoing projects Mayor Spiro Cheriogotis and Mobile County’s three commissioners highlighted at a Mobile Chamber Event Thursday. Afterward, District 3 Commissioner Randall Dueitt objected to questions about how negotiations are going for a new rent agreement with the city.

“I’m not here to talk about the negotiations,” Dueitt told Lagniappe and other reporters after the Mobile Chamber’s annual State of the City and County breakfast. “There’s really not much to talk about. I haven’t said anything since December. This is the end of January. This is old news, really, talking about this. We’ve sat down with the mayor and his staff, and our staff has sat down with him. We’re working through this issue of what we think is the rent and what they think is the rent. It’s really not news anymore, in my opinion.”

