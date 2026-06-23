Shonnda Smith mobile council

During the Mobile City Council’s pre-meeting work session Tuesday morning, Executive Director of Public Works Shonnda Smith told councilors the $6 million set aside for stormwater upgrades in the current budget and the creation of a dedicated department to tackle drainage issues reduced flooding in the Port City when Tropical Storm Arthur’s leftovers blew into town last Thursday and Friday.

 

New investment in stormwater infrastructure ensured Mobile’s ditches and drains were better prepared for last week’s deluge than previous heavy rains, city officials said.

During the Mobile City Council’s pre-meeting work session Tuesday morning, Executive Director of Public Works Shonnda Smith told councilors the $6 million set aside for stormwater upgrades in the current budget and the creation of a dedicated department to tackle drainage issues reduced flooding in the Port City when Tropical Storm Arthur’s leftovers blew into town last Thursday and Friday.

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