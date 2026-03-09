Live Oak Trace opening

Mobile Mayor Spiro Cheriogotis and other officials formally opened Live Oak Trace apartments Monday (Photo provided by the city of Mobile).

A community of 56 affordable apartments for seniors in West Mobile opened for business Monday morning. Mobile Mayor Spiro Cheriogotis praised Live Oak Trace on Overlook Road as a way for the city to give back to the generation that made it.

“Our seniors deserve safe, high-quality homes they can afford in the communities they helped build, and this project offers that to seniors in West Mobile,” Cheriogotis said in a statement. “I’m grateful to Aletheia House, The Morrow Companies, our financial partners and all of the city staff members whose work behind the scenes is helping make developments like this possible across Mobile.”

