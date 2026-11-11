Mobile downtown 2026

Government Plaza, the RSA Battle House Tower and the Renaissance Riverview Plaza Hotel rise from downtown Mobile in May 2026.

A detailed timeline explaining how the city of Mobile lost $14.7 million to a scammer in October revealed the money was sent to a fraudulent account at a bank Regions Arena’s contractor does not use.

The city released the breakdown of events to reporters Wednesday afternoon. While Lagniappe Daily has already reported most of the information outlined in it, the timeline offered new details on how the scammer responsible for the fraud obtained the payment meant for B.L. Harbert International.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

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