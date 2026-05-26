Darwin Singleton Spiro Cheriogotis

NBC 15's Darwin Singleton shakes hands with Mobile Mayor Spiro Cheriogotis during Tuesday's City Council meeting.

Friday night’s broadcast will be Mobile TV mainstay Darwin Singleton’s last show with NBC 15 News. City leaders recognized Singleton’s decades-long career with a proclamation and ample best wishes Tuesday morning.

“I’m sad about this one,” Mayor Spiro Cheriogotis said during the City Council’s regular meeting. “I don’t know what I’m going to do without Darwin on the late night NBC telling me what happened during the day.”

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