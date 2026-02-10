Blackwood and Cheriogotis

Mobile County District Attorney Keith Blackwood and Mayor Spiro Cheriogotis chat after the Mobile City Council voted to give local prosecutors $3.3 million in supplemental funding over the next three years.

 Staff photo

After hearing an impassioned request for supplemental funding from Mobile County District Attorney Keith Blackwood last week, the Mobile City Council voted to give his agency $3.3 million to make up for a shortfall in state financial support.

The agenda item councilors approved Tuesday authorizes the city to pay $1.1 million to the district attorney’s office each year for the next three years. A 2022 agreement between Blackwood’s office, the city and the Mobile County Commission for the same amount of funding to help reduce a backlog of cases expired last year, and the commission declined to renew it.

guest160

It’s interesting that the city and county apparently worked together prior to the city’s mayoral election last September. Since then, no county funding for the DA’s office and a huge rent increase for city offices in the Government Plaza. It’s almost like someone wants the new administration to fail.

