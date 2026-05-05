Mobile road map

Mobile’s largest resurfacing project may not improve every street marked “red” for repair, but Mayor Spiro Cheriogotis said the work “is going to make our map a lot greener.”

A pair of contracts worth a combined $11.6 million on the City Council’s agenda Tuesday morning for a first-reading are part of a larger effort to lay new asphalt on roads in all seven voting districts, estimated at $17 million. The proposal slated for a vote of final approval next week would pay Harwell and Company, Inc. roughly $11.3 million to resurface roads in every district but District 6, as well as Geotechnical Engineering Testing, Inc. $238,000 for analysis work.

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