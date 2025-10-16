City of Mobile street work

This graphic shows a handful of Mobile streets that will be turned into two-way thoroughfares (noted in blue). 

 Graphic provided by the city of Mobile

A project to repave and re-stripe St. Anthony Street into a two-way thoroughfare will begin next week, according to the city of Mobile.

Starting Monday, Oct. 20, city crews will begin milling the surface of the current one-way street between Water and Broad streets for paving. Re-striping work is set to begin the following week on Monday, Oct. 27. The work will go from east to west.

