SS United States

Photo courtesy of the Okaloosa County Commission.

Local fans of the S.S. United States now know exactly when the scuttled historic vessel will leave Mobile for its date with Davy Jones’ Locker off the coast of Florida, thanks to a notice from the U.S. Coast Guard. But for those interested in seeing it, stay back or risk receiving a wildly massive and oddly specific fine.

The Okaloosa County Board of Commissioners recently announced the United States will become the world’s largest artificial reef when it is sunk 22 nautical miles off the coast of Destin-Fort Walton Beach on Thursday, Nov. 12.

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