Mobile Airport Authority Board

The Mobile Airport Authority Board meets Feb. 9, 2026.

A vote by Mobile Airport Authority (MAA) officials this Tuesday authorized a Brookley Aeroplex lease to an Ireland-based aerospace company. The only issue — company leaders say they never requested it.

During a Feb. 10 meeting, the MAA Board of Directors enthusiastically approved an “IAC Agreement,” which was described as a lease agreement with the company “International Aerospace Coatings,” based in County Clare, Ireland.

