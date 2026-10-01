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Arcline Investments closed on its acquisition of Continental Aerospace Technologies on Wednesday, Sept. 30, 2026

Continental Aerospace Technologies has returned to U.S. ownership after its Chinese parent completed a more than $500 million sale of the Mobile-based aircraft engine manufacturer.

The deal, disclosed on the Hong Kong stock exchange Wednesday, Sept. 30, transfers Continental and its Mobile manufacturing operations to Mobile AcquisitionCo LLC, a firm under the umbrella of Arcline Investments, which is based in Nashville, Tennessee.

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Keith Chatten, Continental Aerospace Technologies CEO (Linkedin)
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Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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(1) comment

Steve Nelson
Steve Nelson

“has flown the national flags of the U.S., China, and Germany since the new building opened about five days ago”, isn’t that a typo and should be 5 years ago?

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