DIP Perch Creek Preserve
City of Mobile graphic

A plan to create new parks with water access on almost 200 acres of property off of Dog River earned unanimous approval from the Mobile City Council.

The contract councilors voted to authorize calls for Volkert, Inc. to design three public parks around Dauphin Island Parkway just north of the Dog River Bridge. Once completed, Perch Creek Preserve will offer District 3 residents 190 acres of waterfront property for walking, biking and kayaking.

