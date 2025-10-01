Blight Cover

Mobile city officials defended Mayor Sandy Stimpson’s ordinance targeting blighted and vacant properties during a City Council committee meeting, saying the much-discussed proposal does not seek to “price people out” of doing business downtown.

After city councilors decided last week to table until Tuesday, Oct. 14, an agenda item to make property owners inside the Henry Aaron Loop register their vacant buildings with the city, pay an annual fee and upgrade their properties with fire monitoring and plumbing systems, the body reconvened another meeting of the council’s administrative services committee Tuesday afternoon to discuss the issue.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In