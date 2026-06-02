Lime scooters

Lime scooters 

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New rules for Mobile’s rentable scooters approved by the City Council Tuesday will improve safety and help with public transit, Mayor Spiro Cheriogotis said.

Last week, the Council reviewed a new agreement between the city and the micro-transit company Lime that would lower the speed limit on the company’s scooters to a maximum of eight miles per hour, require riders to take part in a brief training course and mandate a daily roundup of all scooters back to designated corrals.

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