Mobile Council 2026

The Mobile City Council as seen in March 2026 (Staff photo).

Mobilians claiming two local businesses defrauded them and dozens of other people out of nearly half a million dollars called on city officials to take action as law enforcement investigates.

During the public comments portion of the City Council’s weekly meeting on Tuesday, June 9, three women told councilors they paid a combined $19,649 to either All Weather Roofing or Window Depot and received no services for their money.

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