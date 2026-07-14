City Council window hearing

Retired military veteran Eric Nelson spoke to the Mobile City Council on Tuesday, July 14, during a public hearing on All Weather Roofing and Construction, and Window Depot.

More Mobile residents attended Tuesday’s City Council meeting to describe how a local roofing and window company allegedly swindled more than $1 million from them and others, as the council considers revoking the businesses’ license.

In June, three women told councilors they paid almost $20,000 to All Weather Roofing and Construction or Window Depot and received no services for their money. Their comments launched a criminal investigation into the companies located at 1172 West Interstate Service Road South, and motivated the council to explore taking action on behalf of them and at least 50 more Mobile County residents.

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