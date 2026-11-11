Mobile City Council

The Mobile City Council during its regular meeting on Tuesday, Nov. 10.

The Mobile City Council should not use a notorious probe into former president Bill Clinton’s land deals and affairs as a guide for investigating a pair of recent scams involving city funds, one councilman said Tuesday.

A resolution authorizing the council to hire an attorney and review a pair of fraudulent transactions involving city funds in August and October received a first reading during the council’s meeting on Tuesday, Nov. 10. Following procedure, the item could be adopted during next week’s meeting.

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