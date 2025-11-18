W H Council Traditional School

W. H. Council Traditional School (Provided)

For the second time in a row, W. H. Council Traditional School posted a perfect overall score of 100 on Alabama’s state school report card.

The International Baccalaureate (IB) public magnet school serves 514 students in grades pre-K through five in downtown Mobile and earned top marks for the 2024-25 school year across performance areas for academics and attendance — a back-to-back achievement from the 2023–24 school year.

Eichold-Mertz scores consecutive 100 on report card
Barton Academy aces state report card

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In