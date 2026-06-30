Litter on road

Image by Matthias Gellissen

City officials want to turn trash-tossers “over to the news media.”

The sight of discarded tires in recent days prompted Mobile city councilors to propose airing videos of litterers on TV and empowering the city to remove junk from private property as two ways to solve the problem.

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