City Council DIP rezoning

Peninsula of Mobile Executive Director Kenley Cutts urged the Mobile City Council not to re-zone Sea Pines Mobile Homes during the council's Tuesday, Oct. 6 meeting.

Neighbors of a Dauphin Island Parkway mobile home park told the Mobile City Council Tuesday not to approve a re-zoning request that could allow the park to add hundreds of new trailers.

Though the Mobile Planning Commission voted in August not to remove a 2022 zoning restriction that capped Sea Pines Mobile Homes at 133 residences, the item came before the council for further consideration during its evening meeting on Oct. 6.

Sea Pines Mobile Homes

Photo courtesy of The Peninsula of Mobile
Sea Pines expansion proposal

This map shows Sea Pines Mobile Homes' expansion proposal. The neighborhood's existing homes are labeled in red, and the proposed new homes are labeled in black. (Screenshot of planning commission documents)

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