After months of discussion and debate, the Mobile City Council rejected a proposal to operate a third ambulance service in the city, saying the city’s longstanding ordinance for ambulance services needs to be revisited and updated.

Acadian Ambulance Service approached the city in November for a certificate of need authorizing the Louisiana-based company to shuttle citizens to and from hospitals alongside Medevac and Newman’s Ambulance. At that time, Director of Operations Porter Taylor said Acadian wanted to fill the void left by the departure of Lifeguard Ambulance Service in 2023.

