Dallas body camera screenshot

Police body-worn camera footage of Jawan Dallas’ last moments were made public Wednesday afternoon after a federal judge dismissed a multi-million dollar lawsuit against the city of Mobile and Mobile police officers over his death in July 2023. Dallas died at the age of 36 after being tased by officers who were investigating a burglary in a mobile home park.

 

This video contains graphic elements, and has been edited from its original length of roughly 45 minutes.

