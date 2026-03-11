Jawan Dallas

Jawan Dallas, 36, died after being tased by Mobile police in July 2023.

A multi-million dollar lawsuit against the city of Mobile and Mobile police officers over the death of Jawan Dallas, was thrown out by a federal judge this week.

In an order issued Tuesday, Mobile U.S. District Court Judge Kristi DuBose wrote Jawan Dallas, who died at the age of 36 after being tased by officers who were investigating a burglary in a mobile home park, “was a threat” to the officers and rejected claims his civil rights were violated.

