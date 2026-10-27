SS United States

Photo courtesy of the Okaloosa County Board of Commissioners.

It is not clear exactly when the SS United States will leave Mobile, but Florida officials scheduled an exact date for sinking the famed ocean liner as the world’s largest reef.

Weather permitting, the 990-foot-long vessel will be sunk in the Gulf about 22 nautical miles southwest of Destin-Fort Walton Beach on Thursday, Nov. 12, according to a Monday statement from the Okaloosa County Board of County Commissioners.

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