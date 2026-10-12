Def Leppard

Photo courtesy of defleppard.com

Tickets are on sale this week for a concert bringing three rock legends to Mobile’s new Regions arena next spring.

The Oak View Group recently announced Def Leppard, the Goo Goo Dolls and the Struts will include the Port City in its 2027 North American Tour. Pre-sale tickets for the concert slated Tuesday, April 20, went on sale at 10 a.m. Monday before opening to the general public on Friday, Oct. 16.

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