Saenger shooting Marcus Sanders

Marcus Sanders, 27, was charged for allegedly shooting and killing a man during a dance recital at Mobile's Saenger Theatre, along with injuring a bystander.

 Staff graphic

Though a Mobile County judge previously rejected accused Saenger Theatre shooter Marcus Sanders’ request for bond, Sanders’ attorney recently filed a new request for bond. A grand jury is still weighing an indictment of capital murder against Sanders.

Sanders has been incarcerated in Metro Jail since June 1, after he allegedly shot and killed Carl Williams III during a children’s dance recital at the Saenger Theatre, firing in the direction of the historic venue’s stage as children were performing.

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