Clarke Dowdy

Adline Clarke and Shalela Dowdy are running for Alabama's House District 97 seat.

Longtime House District 97 Rep. Adline Clarke said voters should remember her record and return her to a fourth term in May. Her challenger, voting rights advocate Shalela Dowdy, said it's time for a new generation to represent downtown Mobile.

Clarke, a former reporter with the Mobile Press-Register, has served in the lower chamber of the Alabama Legislature on behalf of Mobile’s urban center, Africatown and Chickasaw since 2013. She will face Dowdy, a founding member of StandUp Mobile and a plaintiff in the federal lawsuit that reconfigured Alabama’s congressional voting district maps in 2023, in the Democratic primary on Tuesday, May 19.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In
Purchase a Subscription