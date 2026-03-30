Mobile International Airport

An aerial shot of construction at the Mobile International Airport from Jan. 26, 2026.

The opening date for the new Downtown Mobile airport terminal could be pushed back to early 2027, as officials are pointing to holiday travel logistics and the current shutdown of the federal government.

In an email sent Thursday, March 26, Mobile Airport Authority spokeswoman Devon Sellers Calametti confirmed the new terminal is still expected to be “substantially complete” in September. However, federal approvals, equipment delivery timelines and airline scheduling preferences are all affecting when flights will actually takeoff from the new Mobile International Airport.

Downtown airport project now $19M under budget
Hays named acting executive director

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

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