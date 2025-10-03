DMA Cam Marston

Cam Marston speaks at the Downtown Mobile Alliance's yearly luncheon.

 Staff photo

At the Downtown Mobile Alliance’s yearly luncheon, a local workforce expert told the Port City’s civic and business leaders they could draw younger generations downtown by promoting it as more of a venue for progress than a place focused on the past.

Cam Marston, a writer and researcher whose work explores how generations interact with each other in the workplace, said Friday it is important for Mobile workplaces and influencers to consider the future when recruiting young people to their jobs and neighborhoods. His own studies showed members of the Millennial and Gen Z generations are persuaded to join companies more by explanations of how they can be involved in its future than stories about past achievements, he said.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In