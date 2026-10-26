Kenneth O’Neal Riggins Jr.

Kenneth O’Neal Riggins Jr. 

A court date has been set for the Prichard man charged for allegedly beating an elderly man in downtown Mobile last week.

Kenneth O’Neal Riggins, Jr. was arrested Tuesday, Oct. 20, on a charge of second-degree elder abuse and neglect, as well as violating probation. He is scheduled to appear before Mobile County District Court Judge Johana Bucci for an arraignment on Thursday, Oct. 29, according to online court records.

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(1) comment

Michele Hill

Hopefully he won't get parole anymore.

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