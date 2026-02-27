Wet Willies

Last call on Saturday will be the last call for Wet Willie’s, a Georgia-based chain serving a galaxy of frozen daiquiris, in downtown Mobile.

Scar Black, the assistant manager of the bar located at the corner of Dauphin and Conception streets on the western side of Bienville Square, confirmed the news to Lagniappe Friday afternoon. She said the bar will stop serving drinks on Saturday, Feb. 28. It is not clear why Wet Willie’s corporate overseers decided not to renew the lease for its Mobile location, Black said.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

