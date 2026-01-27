James Walker

James Walker is proposing a new golf cart transport service in Downtown Mobile

A business plan pitched to city officials Tuesday entails placing individuals with criminal records behind the wheel to help move people through Mobile’s entertainment district.

The Mobile City Council held a public hearing Tuesday where James Walker — who owns multiple downtown properties, including the former OK Bike Shop — presented a proposal to add a new golf cart transportation business in Downtown Mobile.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Recommended for you

(1) comment

Robert Bacon

Bold of the guy to come out and say he's afraid of competition.

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In