Downtown shooting incident

Photo Courtesty of Jay Juvie

Police are still searching to identify a suspect who opened fire in Downtown Mobile late Sunday night. Meanwhile, a 21-year-old man killed in a separate incident was fatally shot while attempting a robbery, according to new details released today.

According to Mobile Police Chief William Jackson, the incident left seven people either shot or grazed just east of Dauphin and Joachim streets  — one remains hospitalized in critical condition.

One dead, multiple shot near LODA

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Tags

Recommended for you

(1) comment

Michael

Gives a whole new meaning to "Goin' to tha Boom Boom."

Report Add Reply

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In