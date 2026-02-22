Mobile Police MPD Blotter

A 20-year-old man who Mobile police say took part in an attempted robbery that left one man dead on Joe Cain Day has been charged with murder.

Rodney Davis Jr. was booked into Metro Jail Saturday on one charge of murder, one week after Javeli Alexander was fatally shot while allegedly trying to rob a man in a downtown parking lot last Sunday night.

