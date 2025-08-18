Dumas Wesley Community Center

The Dumas Wesley Community Center on Mobile Street in Midtown Mobile.

 Photo courtesy of dumaswesley.org

After raising multiple thousands of dollars in its first telethon last August, the Dumas Wesley Community Center will take to the airwaves for the second year in a row on Wednesday to fundraise for a variety of uplifting programs.

Between 6 a.m. and 7 p.m. on Wednesday, Aug. 20, the nonprofit that has been serving Mobile for more than a century will highlight the work it does for young people, seniors, and homeless women and children in a telethon broadcasted by WKRG-TV and sponsored by the Poarch Band of Creek Indians.

Email comments and news tips to kyle@lagniappemobile.com

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In