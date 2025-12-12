Conde Explorers

Conde Explorer member Gregory Turner and president Edward Turner, who've been with the organization since 2007 and 2004, respectively. (LAGNIAPPE STAFF)

A judge has ordered updated responses in a lawsuit between two Mardi Gras parading organizations alleging members split away and “took everything” with them.

About a dozen Conde Explorers appeared in Judge Jill Phillips’ courtroom Friday morning, Dec. 12, showing support for Alfreda Lee, the named plaintiff in a lawsuit alleging that former board members took nearly $70,000 when hundreds of members broke away to form the Order of Kahos in 2024.

Email Scott Johnson at scott@lagniappemobile.com or call his desk, 251-445-8813.

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In