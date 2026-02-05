Peter Falkner and Carla Williams Falkner

Peter and Carla Williams Falkner

 Photo by Innovative Medicine Partners

Attempts by estranged co-founders to strike investment fraud allegations in a lawsuit against Mobile-based physicians should be shot down, according to a recent federal judge's opinion.

In a Jan. 29 report and recommendation, U.S. Magistrate Judge P. Bradley Murray found Peter “Teddy” Falkner and Carla Williams Falkner failed to show why the court should reject defense filings and exhibits linking the former Mobile couple to a state securities investigation and a lawsuit accusing them of diverting millions in investments to “fund their lavish lifestyles.”

Falkners suing Mobile physicians, business partners for allegedly violating settlement terms
High life — Lawsuits allege investments funded Mobile couple’s ‘lavish’ lifestyle

