A $2.5 million appropriation will help the Africatown Redevelopment Corporation continue stocking the historic community founded by the survivors of the last slave ship to enter the United States with brand new, affordable homes.

Friday afternoon, U.S. Rep. Shomari Figures, D-Mobile, announced the federal funding award from the purple porch of a recently finished three-bedroom, two-bathroom home the ARC built on Edwards Street. The block that was once a vacant lot across from the Robert L. Hope Community Center now has three pastel-colored homes on it ready for families to call their own.

